Concorso S Camillo – Forlanini | 6 posti da dirigente medico

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 8 maggio 2023)pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 6daS.: 6 posto diSi comunica che l’azienza Ospedaliera S.di Roma ha indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di 6da, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Bando diIl testo integrale del bando e' pubblicato sul BURL n. 32 del 20 aprile 2023. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso l'U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane ...