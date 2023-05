Concorsi Forze armate | nuovi limiti di età e 5mila assunzioni

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 8 maggio 2023) Alzare l’età obbligatoria per l’accesso nelle, così da permettere a più cittadini di partecipare ai. E’ la proposta di legge su cui stanno lavorando il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il presidente della commissione Difesa alla Camera, Nino Minardo. Una soluzione che permetterebbe a migliaia di disoccupati di intraprendere la carriera militare, entrare in polizia, carabinieri o vigili del fuoco, e aprirebbe la strada a cinquemila nuove, cosa prevede la proposta L’innalzamento deiattuali di età riguarda l’accesso alle carriere iniziali dellee di polizia, e anche quelle per idegli ufficiali e dei ...