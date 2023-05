Con la vittoria sulla Fiorentina | il Napoli ha onorato la festa scudetto e il campionato

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 maggio 2023) Cesare – Caro Guidodelche haal San Paolo la. E haanche ilperché dopo ladel tricolore e i prolungati festeggiamenti non era facile mantenere la concentrazione. Ma la squadra ci teneva a non deludere i tifosi che erano rimasti un po’ male per la mancatae relativocon la Salernitana. Guido – Spalletti ha dato spazio dall’inizio oltre che a Gollini, anche a Demme e Raspadori che si sono impegnati, ma la squadra ha girato sicuramente meglio nel secondo tempo in particolare con Kvara e Lobotka. Lodevole tra l’altro lo sforzo di tutti per far segnare Osimhen e mettere al sicuro il primo posto nella classifica dei marcatori. Tanto che ...