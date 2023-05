Con la sua intervista Michela Murgia ci ha fatto un altro regalo | le dobbiamo molto

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’cheha rilasciato al Corriere della sera in cui ha rivelato di avere un tumore e che le resterebbero pochi mesi di vita ha colpito tanti e tante: sui media, sui social, nelle chat in questi giorni c’è stata un’ondata di commenti alcuni increduli, altri angosciati e affranti, ma tutti impressionati dalla grande serenità con cui ha dato questa notizia. Alcune frasi sono spiazzanti, con un linguaggio crudo e pungente, e d’nde come stupirsi di questo?è una donna che con passione e con durezza si è sempre schierata contro soprusi, discriminazioni e contro il patriarcato e per questo è diventata un bersaglio dei soliti odiatori seriali come dice lei stessa nell’: “Sono stata fortunata: ho sempre avuto amori felici, e ...

...un essere pericoloso e Paone ha dichiarato di non avere strumenti scientifici per identificarlo... Alessandro Cecchi Paone ha espresso laincredulità riguardo alla presenza luminosa e ha ...Volkswagen rinnova laelettrica compatta ID.3, acquistabilegli Ecobonus statali . L'offerta prevede due versioni equipaggiate dello stesso motore posteriore, che sprigiona una potenza ...È anche una delle acclamate finaliste , finita al centro dell'attenzione per laamicizia specialeWax . Eppure, il fidanzato della giovanissima artista risponderebbe a un altro nome, ...

Lo psichiatra Crepet: “Con la sua intervista coraggiosa e rivoluzionaria Michela Murgia dà la parola ai morit… La Stampa

La ex ministra ha retto la spada di Stato, che pesa 3 chili e mezzo, per tutta la cerimonia dell’incoronazione. Una perfomance che è rimbalzata sui social e ha rilanciato la sua carriera politica ...un tempo in cui la parità con l’uomo è ancora ragione di lotta, bisogna riconoscere che, nella storia della religione cattolica, la figura femminile conserva in pieno la sua dignità. I Inserito da ...