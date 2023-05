Comuni di Salerno e Pellezzano | protocollo d’intesa viabilità

Leggi su zon

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il Sindaco diVincenzo Napoli ed il Sindaco diFrancesco Morra stipuleranno oggi, lunedì 8 maggio, alle ore 11.00, unper la realizzazione di un importante programma urbanistico in un’area posta al confine tra i due. L’intesa consentirà la rigenerazione urbana ed il potenziamento delladi un segmento della Lungoirno e di via De Iuliis migliorando così la circolazione veicolare e pedonale in una zona sempre più popolata di attività e presenze. La stipula dell’intesa avrà luogo al secondo piano del Palazzo di Città del Comune in via Roma a. In occasione della stipula i due Sindaci illustreranno alla stampa i dettagli dell’intesa. Segui ZON.IT su Google News.