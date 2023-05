Commessa 24enne accusa l’azienda | “Licenziata improvvisamente per il colore dei miei capelli”

(Di lunedì 8 maggio 2023) “Ildeiera diverso da quello concordato”: secondo Francesca Sparacino,emiliana, è la sua tinta la causa della lettera di licenziamento ricevuta dalla Hammersmith. “Sono appena statadopo che mi è stato comunicato dalla capoarea che ildeinon era quello concordato”, spiega la giovane, consigliera di Rifondazione Comunista nel Comune di Granarolo. “Sono laureata in pittura e stavo lavorando per mettere da parte dei soldi per conseguire la seconda laurea e diventare insegnante”. Aveva iniziato a lavorare nel negozio di abbigliamento dopo essere stata contattata dalla responsabile dello store Suite Benedict. “Anche all’epoca avevo icolorati, ...

"Il colore dei miei capelli era diverso da quello concordato": secondo Francesca Sparacino, commessa 24enne emiliana, è la sua tinta la causa della lettera di licenziamento ricevuta dalla Hammersmith.