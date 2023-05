Come prepararsi alla prova costume? Depurare il corpo da scorie e tossine  

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 8 maggio 2023) Life&People.it L’estate è alle porte e vi è l’esigenza di affrontare al meglio la “”,? La prima cosa che viene in mente è la “dieta”, unita a ore e ore di allenamenti. Eppure per ottenere risultati estetici tangibili, bisognerebbe innanzituttoil nostro organismo dalleaccumulate durante l’anno (cibi industriali, alcol, tabacco, caffè, farmaci). Secondo studi scientifici, occorre partire da una pulizia interna eliminando le sostanze nocive accumulate a causa di alimentazione sbagliata e stili di vita poco salutari. Programma “9 + 21… 30 giorni per la vita” Si tratta di una strategia di grande efficacia per il ripristino della vitalità, della salute e per il recupero estetico/funzionale, basata principalmente su un percorso ...