Comandante della Guardia di Finanza | ancora stallo | l’incarico ad interim a De Gennaro Tajani | “La nomina ufficiale al prossimo Cdm”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un incarico ad, in attesa che diventi. O che arrivi un’intesa per un altro nome. Sarà Andrea Dea guidare ladi. Salvo sorprese dell’ultima ora, infatti, alla cerimonia organizzata al comando generale di Roma, l’attualein seconda raccoglierà il testimone da Giuseppe Zafarana, che si congederà dalle Fiamme gialle per andare a presiedere l’Eni. Fratello di Gianni De(già capoPolizia e dei servizi segreti, poi presidente di Leonardo), Dejunior avrà un incarico a tempo, almeno per il momento, in attesa che la maggioranza trovi l’accordo e che il ministro Giancarlo Giorgetti nomini formalmente il nuovogenerale...