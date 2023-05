Classifica Giro d’Italia 2023 | terza tappa | Evenepoel guadagna con l’abbuono! Roglic a 44”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Remcosi conferma in testa allagenerale delal termine della. Il fuoriclasse belga ha pedalato in maniera accorto lungo la Vasto-Melfi, interpretando al meglio una difficile giornata sotto la pioggia e che proponeva un paio di GPM insidiosi nella parte finale, dove tra l’altro c’è stata parecchia selezione nel gruppo principale. A conquistare il successo parziale è stato l’australiano Michael Matthews in volata. L’alfiere della Soudal-QuickStep ha anzi rimpolpato il proprio vantaggio grazie ai tre secondi di abbuono conquistati al traguardo volante. Remcoha sprintato battendo Primoze conserva la maglia rosa con 32 secondi di vantaggio su Joao Almeida (che ha dovuto ...

Grande lavoro di selezione del campione italiano Filippo Zana, che prepara il terreno alla vittoria del compagno di squadra della Jayco AlUlad'Italia 2023: cosa c'è da sapere CLASSIFICHE... e in gara è stato un peccato aver perso così tante posizioni al primo. Stiamo portando degli ... potrebbe consentire a Tsunoda di andare oltre il 15° posto inpiloti (a pari merito con ...Ladel girone quindi si compatta: Cremona e Stella Azzurra Roma agganciano i teatini a ... i padroni di casa con Serpilli e Thioune e aldi boa del primo quarto il punteggio è ancora in ...

Remco Evenepoel si conferma in testa alla classifica generale del Giro d'Italia 2023 al termine della terza tappa. Il fuoriclasse belga ha pedalato in maniera accorto lungo la Vasto-Melfi, interpretan ...Per l'australiano è il terzo successo al Giro. Battuti Pedersen, Groves, Albanese e Oldani. Bravo Zana in salita. Pinot nuova maglia azzurra degli scalatori ...