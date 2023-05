Cittadella – Benevento 3 – 1

(Di lunedì 8 maggio 2023) A.S.s.r.l. Unipersonale – Via Ca’ dai Pase n° 41/B, 35013– C.F. 01317970240 – P.IVA 02306920287 – Reg.Imp. n° 01317970240 – R.E.A. PD: 0221075 – Capitale Sociale € 2.500.000,00 int.ver.Direzione e coordinamento SO.FI.D.A. S.P.A. Fonte articolo e foto: www.as.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Manca ormai solo l'aritmetica per la retrocessione delin Serie C, con la squadra di Agostinelli aggredita mentre rientrava dadove era arrivata la sedicesima sconfitta in ...Quanto al campionato dele allo spettro di una retrocessione che purtroppo dopo la sconfitta colè diventata più probabile, ricordo l'insegnamento di mia madre. Lei mi ricordava ...... si aggiunge adesso un episodio deplorevole: il pullman che trasportava la squadra delè assaltato dagli ultras giallorissi dopo la sconfitta della squadra a. L'aggressione è ...

Sulla deplorevole vicenda sta ora indagando la Digos di Firenze, ma le indagini passeranno presto alla Questura di Benevento ...Il pullman del Benevento sarebbe stato attaccato da un gruppo di persone sulla strada per il ritorno da Cittadella ...