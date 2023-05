Cisalpina Tours | 2° round assunzioni per ulteriori 40 business travel consultant

(Di lunedì 8 maggio 2023) Lamanagement company (Tmc) del Gruppo Bluvacanze prosegue così il suo piano di sviluppodà il via al secondodi recruiting con formazione per oltre 40 operatori booking, specialisti in. Lamanagement company (Tmc) del Gruppo Bluvacanze prosegue così il suo piano di sviluppo a sostegno sia della ripartenza del mercato italiano sia del suo recente sviluppo nei mercati internazionali. Le figure chericerca e forma sono ‘’, un ruolo di consulente e problem solver in grado di operare su avanzate tecnologie di prenotazione secondo i linguaggi dei sistemi informatici di compagnie aeree, alberghiere, ...

... come spiega all'ANSA Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze (che consi occupa di viaggi d'affari per 800 aziende clienti, nazionali e internazionali basate in Italia, anche ...Qui si colloca il progetto di evoluzione tecnologica di, operatore (parte di Gruppo Bluvacanze, di proprietà di Msc Crociere) specializzato in business travel e che conta attualmente ...... come spiega all'ANSA Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze (che consi occupa di viaggi d'affari per 800 aziende clienti, nazionali e internazionali basate in Italia, anche ...

Cisalpina Tours: 2° round assunzioni per ulteriori 40 business travel ... Adnkronos

Roma, 8 mag. (Labitalia) – Cisalpina Tours dà il via al secondo round di recruiting con formazione per oltre 40 operatori booking, specialisti in business travel. La travel management company (Tmc) de ...