Cina | tuteleremo i nostri interessi in caso di sanzioni Ue

(Di lunedì 8 maggio 2023) Lasi oppone a ogni misura che usi i legami Pechino - Mosca come "pretesto" per danneggiare la cooperazione commerciale. Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin - commentando le prime ...

... tali azioni minerebbero seriamente la fiducia reciproca e la cooperazione Ue -". Bruxelles "non dovrebbe commettere errori, altrimenti Pechino sarà costretta a proteggere con forza i suoi ..."L'Italia è prima come Paese ovviamente ma è seguita a subito dopo da Germania e, Francia, Spagna, Svizzera, Brasile, Usa, Paesi Bassi, Regno Unito. Abbiamo messo in fila - ha scandito - le ...

