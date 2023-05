Cile | l’estrema destra trionfa alle elezioni per la Costituente | Boric riconosce la sconfitta Oltre 2 milioni di schede nulle

(Di lunedì 8 maggio 2023) Trionfo delin. Nelletenutosi domenica 7 maggio per eleggere i 50 membri del Consiglio costituzionale, l’organo che dovrà redigere una nuova Costituzione, il Partito repubblicano – schieramento ultra-conservatore guidato dall’ex candidato alla presidenza José Antonio Kast – è risultato il grandetore. «Ilha sconfitto un governo fallimentare che è stato incapace di affrontare la crisi della sicurezza, migratoria, economica e sociale», ha detto il leader di. «Ora ci aspetta una grande responsabilità», ha aggiunto, in riferimento alla guida del processoche si aprirà a partire dall’insediamento del Consiglio. I repubblicani di Kast hanno infatti ottenuto il 35,4 per cento delle preferenze, ...

