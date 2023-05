Il Partito Repubblicano del, schieramento ultra conservatore guidato dall'ex candidato alla presidenza José Antonio Kast, è ...4% delle preferenze mentre la coalizione di centroChile Seguro ...Il Partito Repubblicano del, schieramento ultra conservatore guidato dall'ex candidato alla presidenza José Antonio Kast, è ...4% delle preferenze mentre la coalizione di centroChile Seguro ......rimane non più alto del 38 per cento ed il voto potrebbe consacrare un nuovo slancio della. ... Lo scorso 6 marzo si sono insediati i 24 esperti designati dal Congresso delincaricati di ...

Cile, la destra si impone nelle elezioni per la Costituente - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il Partito Repubblicano del Cile, schieramento ultra conservatore guidato dall'ex candidato alla presidenza José Antonio Kast, è risultato il grande trionfatore delle elezioni tenute domenica per la s ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...