Tragedia sulle colline riminesi, nel pomeriggio di lunedì, dove una donna ha perso la vita in un drammatico incidente. Il sinistro si è verificato intorno alle 14.20 sulla Trasversale Marecchia nei pressi del ristorante Squadrani.

Cicloturista straniera viene travolta da un camion e muore Today.it

Tragedia sulle colline riminesi. A perdere la vita è una donna, una cicloturista straniera che stava pedalando con un gruppo di altri ciclisti sulle strade della Valmarecchia. L'incidente si è verific ...