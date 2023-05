Ciclismo | Giro d’Italia 2023 | Matthews vince la terza tappa davanti a Pedersen e Groves

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 maggio 2023) I risultati e l’ordine di arrivo delladel, la Vasto-Melfi di 216 chilometri. La corsa si è decisa in volata e a spuntarla è stato Michael, al termine di una gara spettacolare e ricca di capovolgimenti di fronte. Al secondo posto troviamo Mads, battuto in volata da colui che ha conquistato la vittoria numero 40 in carriera e la numero 10 nei grandi giri.è terzo a chiudere il podio, 4° Albanese, il migliore degli italiani. ORDINE D’ARRIVOMichael5h 01 41” MadsST KadenSTnzo Albanese ST Stefano Oldani ...