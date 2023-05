Cibo italiano ' sotto attacco' ma l' export stabilisce un nuovo record | + 15%

(Di lunedì 8 maggio 2023) - A Milano, il punto e le strategie di difesa per la filiera agroalimentare che nel 2022 ha fatturato 580 miliardi di euro, un quarto del pil nazionale

- A Milano, il punto e le strategie di difesa per la filiera agroalimentare che nel 2022 ha fatturato 580 miliardi di euro, un quarto del pil nazionale... l'ospedalizzazione e la mortalità della popolazione presente sul territoriorelativamente ... tutela sanitaria e all'immissione di sostanze tossiche sull'ambiente e nel". La normativa ...... prestazioni sanitarie (385) e altre prestazioni come il dopo scuola e la scuola di(273). ... tra loro 337 hanno fatto richieste di supporto per l'area sociale (relative tra l'altro a, ...

Cibo italiano e musica dal mondo: la ricetta per un evento perfetto, il ... Il Mitte

Con Marco Mengoni a portare alta la bandiera italiana, è ufficialmente partito il countdown per l'attesa finale dell'Eurovision Song Contest 2023, il più grande evento di musica dal vivo al mondo, ai ...Il nuovo regolamento sugli imballaggi dell’Unione Europea rischia di cancellare dagli scaffali dei supermercati l’insalata in busta, i cestini di fragole, le confezioni di pomodorini e le arance in re ...