Chris Pratt | La fede mi ha attirato le critiche a Hollywood | ma Gesù mi aiuta a tenere a bada i troll

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 maggio 2023)ammette di essere consapevole che l'aver rivelato pubblicamente di essere un fervente religioso gli ha. Dal piccolo al grande schermo, la carriera diha spiccato il volo grazie alla saga dei Guardiani della Galassia, ma con la fama sono arrivate anche schiere di detrattori. L'attore sarebbe stato preso di mira per la suareligiosa, vista non di buon occhio a, ma avrebbe imparato a difendersi daicon l'aiuto diha discusso pubblicamente in numerose occasioni della suareligiosa, toccando l'argomento durante un'apparizione nel Late Show con Stephen Colbert. ...