Chiesa | Cei | Tutte le attività ecclesiali tornino nelle modalità pre-Covid

(Di lunedì 8 maggio 2023) “Accogliendo le comunicazioni dell’Oms, segnaliamo chele, liturgiche, pie devozioni, possono tornare a essere vissuteconsuete precedenti all’emergenza sanitaria”. Lo annuncia la Presidenza Cei in una lettera ai vescovi. “Resta salva la possibilità per i vescovi diocesani di disporre o suggerire alcune norme prudenziali come l’igienizzazione delle mani prima della distribuzione della Comunione o l’uso della mascherina per la visita ai malati fragili, anziani o immunodepressi”. La Presidenza Cei ritiene “sia altresì opportuno che cessino o quantomeno siano diminuite nel loro numero, le celebrazioni trasmesse in streaming”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

In una lettera ai vescovi, la Cei spiega che dopo che lo scorso 5 maggio l'Oms ha sottolineato che il covid non costituisce più un'emergenza sanitaria pubblica internazionale, le varie attività eccles