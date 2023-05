Chiacchiere costituzionali

Leggi su panorama

(Di lunedì 8 maggio 2023) Da Panorama del 3 maggio 1996 C'è poco da cambiare, c'è molto da fare. Si parla solo di riforma della Costituzione, di presidenzialismi di varia natura e colore, come se bastassero nuove leggi per risolvere tutte le questioni di degrado, di immoralità e di inefficienza che quotidianamente ci affliggono. Temo, purtroppo, che si tratti invece della solita fuga in avanti, perché è più facile progettare nuovi massimi sistemi che analizzare e proporre vere soluzioni ai problemi reali del Paese. Sono convinto che la nostra sia un' ottima Costituzione che malauguratamente non è stata compiutamente attuata. Non le pare che forse sono sufficienti pochi aggiornamenti sensati? Ma questo è un Paese che da sempre si preoccupa del colore del cappello anche quando è costretto ad andare in giro senza le scarpe. Ricorda i dibattiti sul tempo libero? Adesso 4 milioni di cittadini ne hanno in ...