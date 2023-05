(Di lunedì 8 maggio 2023) Ha dovuto lasciare l’Isola deidopo soli 15 giorni. Si tratta di Claudia Motta che a causa di una caduta sugli scogli s’è fatta male. Ed è stato l’inviato, Alvi, a ragguagliare i telespettatori nel corso dell’ultima puntata, quella del 2 maggio, sulle condizioni di salute della concorrente. Prontamente allontanata dalla Playa è stata sottoposta a cure sanitarie e sono stati proprio i medici a ritenere opportuno il ritiro della Motta dal. La comunicazione del ritiro di Claudia Motta La comunicazione del ritiro forzato è stato comunicato in diretta la conduttrice Ilary Blasi, nel manifestare il suo dispiacere per l’accaduto, ha fatto sapere di aspettare la modella in studio. Poi la padrona di casa è stata costretta a proseguire la trasmissione. Claudia nel cadere ha sbattuto il braccio. Tanto lo spavento per gli altri naufraghi che hanno ...

Maè Gianni Comandini e a cosa si è dedicato dopo il suo ritiro dal calcio giocato Andiamo a ... Alto 1.80 cm per 75 kg, si èdal calcio giocato nel 2005. Cresce nelle giovanili della ...... un riconoscimento giunto alla 17esima edizione e dedicato asi è distinto nel mondo del ... É stata, inoltre, premiata Confindustria Veneto Est per la categoria Imprese , di cui hail ...Ha quindi dedicato il premio di Best Hero aoggi sta crescendo con MTV: " Tutte le giovani ... Agli MTV Movie & TV Awards 2023, l'attore haanche il premio Best Show per The Last of Us e ...

Chi si è ritirato dall’Isola dei Famosi 2023 Ultime news e chi ha abbandonato il reality Il Corriere della Città

Tra i campioni che sono passati all'Inter solo Giacinto Facchetti e Javier Zanetti sono stati omaggiati con il ritiro del numero di maglia.