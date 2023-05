Chi sarà il terzo eliminato dell’Isola dei Famosi 2023? I sondaggi

(Di lunedì 8 maggio 2023) Parliamo di. Il televoto della puntatadeidi lunedì 8 maggio vede a rischio eliminazione Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Cristina Scuccia. Il meno votato dovrà lasciare la spiaggia principale del reality show di Canale 5 per approdare sull’ultima spiaggia, dove da una settimana vive da sola Nathaly Caldonazzo, in seguito all’eliminazione della puntata scorsa dopo il televoto contro Fiore Argento e la coppia composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Isola dei8 maggio: i risultati deisul televoto della puntata di lunedì 8 maggiodeivedono Andrea Lo Cicero a rischio eliminazione. L’ex ...

... Giuseppe Zafarana,nominato presidente dell'Eni . L'assemblea dei soci è convocata per mercoledì 10 maggio. Nel governo non c'è ancora intesa suprenderà il suo posto come comandante della ...Spiace pertanto rilevare con amarezza - da parte diin quella fabbrica ha lavorato con passione ... Così proseguendo, il risultatosolo quello di una deperimento crescente del patrimonio ...Al momento, però, non è stato specificato quandodisponibile e soprattutto quantoeffettivamente l'incremento di autonomia. Electrogenic evidenzia che il kit è già preasseblemato.si ...