Chi è Penny Mordaunt | la «dea con la spada» che ha rubato la scena a re Carlo

(Di lunedì 8 maggio 2023) La ex ministra, 50 anni, ha retto ladi Stato - che pesa 3 chili e mezzo - per tutta la cerimonia dell’incoronazione. Una perfomance che è rimbalzata sui social e ha rilanciato la sua carriera politica

Le origini diMordaunt: dalla marina alla politica.Mordaunt non è certo un volto nuovo della politica inglese. Classe 1973, deputata conservatrice per il collegio di Portsmouth North dal ...Esperta di questioni militari Classe 1973, figlia di un paracadutista, membro della Royal Navy dal 2010 al 2019 ed esperta di questioni militari,Mordaunt in qualità di leader della Camera dei ......Mordaunt ha lavorato come responsabile della Gioventù del Partito Conservatore sotto John ...sono le donne più vicine alla regina Camilla

Chi è Penny Mordaunt La leader della Camera dei Comuni, che ha avuto un ruolo da protagonista all'incoronazione di re Carlo Vanity Fair Italia

Chi è la donna che ha portato la spada durante l'incoronazione di Re Carlo III Ovviamente, non si tratta di una donna qualsiasi.Ha tenuto in mano un cimelio dal peso di 3,6 chilogrammi, in piedi, per tutta la durata cerimonia d'incoronazione di re Carlo III, all'abbazia di Westminister. Statuaria e maestosa, ...