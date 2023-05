Chi è Lorenzo Terenzi | il futuro marito di Michela Murgia | “Sposo un uomo | ma poteva anche essere una donna”

Leggi su tpi

(Di lunedì 8 maggio 2023) Chi è, ildiChi è, ildi? Nell’intervista al Corriere della Sera, in cui la scrittrice ha rivelato di avere un tumore al quarto stadio, che le lascerebbe pochi mesi di vita, la 50enne ha confessato la sua volontà di sposarsi. “un, mauna” ha dichiarato, che poi ha aggiunto: “Lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni, ma non mi sto sposando solo per consentire a una persona di decidere per ...