Chi è Iolanta Miroshnikova | la moglie di Antonio Caprarica

Leggi su tpi

(Di lunedì 8 maggio 2023) ospite a Oggi è un altro giorno? Il noto giornalista, esperto d’Inghilterra e dei suoi reali, è sposato con la pianista. I due si sono incontrati a Mosca, durante una serata all’ambasciata italiana. I due pare vivono a Lugano. “Questa città è uno dei luoghi che frequentiamo, alternandolo a Londra e, in estate, al mare di Puglia, dove sono di casa essendo nato a Lecce – ha raccontato tempo fa il giornalistav -. Lugano è un posto meraviglioso dove appartarsi per scrivere, per riflettere, per riposare e ha il vantaggio di essere vicino all’Italia, dove mi reco ancora spesso per svolgere la mia attività giornalistica”. Anche se i coniugiviaggiano ancora molto: “Per noi la vita è il viaggio, e sappiamo bene che la nostra casa vera, forse, è l’aeroporto”, ha ammesso su Swiss Info. Lo scorso anno, dopo la ...