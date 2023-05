Chi è Ilaria Grillini | la giornalista ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di lunedì 8 maggio 2023) nella puntata dell’8 maggio 2023?professionista dal 1999. Nel 1991 entra in Fininvest: prima alla produzione del Tg5; poi come. E’ in Rai dal 2000 dove ha realizzato interviste, dirette, servizi, legati all’attualità, alla moda e al costume, in particolare nella trasmissione “La vita in diretta”, collaborando poi a diversi programmi. Insieme alle colleghe Paola Pisa e Roberta Petronio ha scritto il libro Romane (2013). Inoltre ha scritto “Elisabetta. La Regina ‘italiana’” edito da Rai Libri. In questo libro ha ricostruito il privilegiato rapporto che tutti gli esponenti del casato reale inglese hanno intrattenuto con l’Italia, grazie anche alle testimonianze delle persone – nobili, politici e rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e gente comune – che hanno avuto il ...