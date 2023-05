Chi è Federica Brunini | la scrittrice e giornalista ospite di Oggi è un altro giorno

(Di lunedì 8 maggio 2023) Chi è, ladiè un? Si tratta di unamolto nota e collabora con testate come L’Espresso, Il Corriere della Sera, Glamour, Vanity Fair, D di Repubblica, Grazia e Vogue. Già responsabile della comunicazione per ong e istituzioni, in Italia e all’estero, è consulente e pr specializzata in Situational Awareness e fondatrice della Travel Therapy in Italia. Classe 1971, è nata a Busto Arsizio. Dopo il liceo classico si laurea in Lettere Moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e consegue il diploma alla Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano e collabora con vari registi tra cui Silvio Soldini e Giuseppe Bertolucci. Direttore di The Good Life Italia, è ...

... Giuseppe Piccioni parlerà di regia,Pontremoli di sceneggiatura, Luca Bigazzi di ... Il progetto, oltre ad essere propedeutico pervuole lavorare nel settore della produzione audiovisiva, ...Amici 22, una coppia di allievi ha compiuto un passo importante Mentre alcuni amori, come quello tra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola , sono bruscamente terminati, altri, come quello tra......presentata come uno degli eventi più importanti del Fuorisalone la curatriceSala ha ... Perché un uomo che non l'ha mai vissuto dovrebbe spiegare alo subisce come si combatte il razzismo ...

Tutto su Federica Panicucci: chi è, età, marito, figli e quello che c'è ... IMTV

“Dispiace che Federica Panicucci si sia infilata in questo pastone scopiazzato che è Back to school. Ma Lucio Presta non la consiglia più”, scrive Luca Tiraboschi, produttore e capo progetto di diver ...MIRANO - Federica Pellegrini si racconta nell'autobiografia "Oro" (La Nave di Teseo collana Oceani, pp. 264, 20 euro), dal 16 maggio in libreria.