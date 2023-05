Chelsea | in arrivo l'annuncio del nuovo allenatore | ecco il nome in pole

Jorginho, che l'Arsenal ha preso a gennaio dal, è nell'elenco di quegli uomini quasi ... L'di Zinchenko, che Guardiola usa come terzino ibrido che si affianca in fase di impostazione al ......un concetto espresso già al suoin rossonero, che aveva evidentemente generato entusiasmo tra i tifosi: 'Firmare con il Milan era l'occasione per affrontare una nuova sfida. Al, alla ...Onana alPronta l'offerta per l'Inter Il club di lo vuole come potenziale sostituto di Edouard Mendy , che si è rifiutato di firmare un nuovo contratto. Inoltre, sempre secondo i tabloid ...

"Inter, Chelsea in arrivo per Onana: lo ha chiesto Pochettino" Tuttosport

Onana-Inter, il Chelsea vuole fortemente il portiere nerazzurro. Una delle grandi rivelazioni della stagione nerazzurra è stata sicuramente Andrè Onana. Il portiere ex Ajax è arrivato a parametro zero ...Il portiere dell’Inter nel mirino del Chelsea, dall’Inghilterra si parla di 40 milioni di sterline: ipotesi Vicario ...