Che spettacolo il concerto organizzato per celebrare re Carlo. I royal scatenati ballare e William emozionante. Scopri di più su Amica.it

(Di lunedì 8 maggio 2023) Sarà stato il calo della tensione del giorno precedente, ma domenica 7 maggio i, in tribuna a Windsor per ilin onore di re, si sono proprio lasciati andare (foto Getty) Ree la regina Camilla che sventolavano, forsennati, le bandierine. Il principeche rideva di gusto con il figlio George. Sophie di Edimburgo che ballava sulle note di All Night Long di Lionel Richie. E Kate Middleton, vicino alla figlia Charlotte, che agitava i polsi illuminati da un bracciale fluo. E ancora: i Take That (tre su cinque, per la verità) con i loro brani amarcord, Katy Perry avvolta in una nuvola dorata, un commovente Andrea Bocelli. Tom Cruise su un aereo, i Muppets, Winnie the Pooh. E poi i giochi di luci, i droni a colorare il cielo, la musica a tutto ...