Charles Leclerc | “Tanti problemi | dobbiamo essere più costanti”

Le parole dinbsp;dopo il GP di Miami, dove ha chiuso al 7° ...Queste le parole didopo il settimo posto nel Gran Premio di Miami , valevole per la quinta tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 . Il monegasco della Ferrari non è riuscito a ...... in una gara da comprimario come per la Mercedes e la Ferrari che si alternano nelle posizioni: George Russell quarto, Carlos Sainz quinto, Lewis Hamilton sesto esettimo. Proprio per ...

F1 Miami, succede di tutto: pole Perez, Leclerc ancora a muro, Verstappen è nono La Gazzetta dello Sport

Il quarto posto è senza dubbio un risultato incoraggiante per la Mercedes, non tanto solo per il mero risultato quanto per il morale. L’inizio del weekend è stata una montagna russa di emozioni dalle ...Ferrari Team Principal Frederic Vasseur has admitted that the Miami Grand Prix had left the Italian glamour outfit with significant issues to address. © ANSA ...