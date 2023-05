Charlene di Monaco | gelida all’incoronazione La verità sul look imbarazzante

(Di lunedì 8 maggio 2023)diè stata la Principessa più criticadi Re Carlo III. Il suosbagliatissimo non è stato risparmiato dai media e dai social e questo avrebbe causato il suo malumore, evidente durante tutta la cerimonia. E pensare che il weekend più glamour dell’anno era iniziato sotto i migliori auspici durante il ricevimento a Buckingham Palace.di, cosa è successo dopo il party di Buckingham Palacee Alberto disono stati i primi ad accettare l’invito di Carlo alla sua incoronazione che si è svolta lo scorso 6 maggio. L’amicizia che lega il Principe al Re è molto forte e per niente al mondo si sarebbe perso un evento così importante. Come disse in un’intervista a People: “Quando ti ricapita di ...

diè stata la Principessa più critica all'incoronazione di Re Carlo III. Il suo look sbagliatissimo non è stato risparmiato dai media e dai social e questo avrebbe causato il suo ...Da Catherine di Galles a Charlène di, ecco tutti i look degli ospiti e dei protagonisti della storica cerimonia. Comprese tutte le teste coronate d'Europa Tirato un sospiro di sollievo e ...Tam tam impazzito dopo le immagini didi- gonfia e ingrassata - all'incoronazione di Re Carlo III a Londra. La principessa è incinta Già da tempo si parlava di una presunta gravidanza della moglie di Alberto e ora a ...

Charlene di Monaco, la foto fa il giro del mondo: gonfia, marito gelido Liberoquotidiano.it

Beatrice Borromeo con il marito Pierre Casiraghi e i figli Francesco e Stefano rubano la scena all'E-Prix di Monaco. Il video di Amica.it ...Kate ricicla un tailleur rosso, Charlotte ormai è reginetta del bianco, George in versione mini-William, Camilla in formato Star Trek e tutti gli altri: gli outfit reali al concerto in onore di Carlo ...