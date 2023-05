Champions | Leao | torno presto | sono ottimista

Rafaaffida ai social le proprie sensazioni, dopo l'infortunio patito all'adduttore della coscia ...corsa contro il tempo per un possibile recupero in vista della semifinale di andata di...A livello emotivo il tecnico nerazzurro e il suo staff sanno che una semifinale di, in ... Tradotto: conin campo o con il portoghese fuori. Perché contro gli uomini di Sarri, quando l'ex ...Rafarompe il silenzio dopo l'infortunio che potrebbe metterlo fuori dal derby dicontro l'Inter. L'attaccante rossonero a questo punto ha davvero scarse possibilità di potere essere in ...

Champions, Milan-Inter per la finale: le probabili formazioni - Sportmediaset Sport Mediaset

A proposito del turnover, praticato per preservare i titolari in vista della semifinale di Champions, voglio esprimere una posizione netta, anche se so che molti (a cominciare dal tecnico e dalla diri ...AC Milan are sweating over the fitness of Rafael Leao as Romelu pushes to start for Inter Milan in a huge Champions League semi-final first leg.