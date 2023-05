Champions League | verso Milan-Inter | dove vederla in tv | anche in chiaro

(Di lunedì 8 maggio 2023) Si fa sempre più calda l’atmosfera della UEFAche scende in campo su Prime Video con la semi-finale più attesa di sempre:vs. Le dueesi sono determinate a portare a casa la vittoria in questa infuocata gara d’andata e avvicinarsi così all’ultimo atto della maggiore competizione europea che si giocherà il prossimo 10 giugno a Istanbul. Una sfida da non perdere, in programma mercoledì 10 maggio live su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00 (disponibileinsul canale TV8 di Sky). In diretta da San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito. Ma non è finita qui. Nel pre-partita targato Prime Video, si aggiunge un’ulteriore postazione a bordocampo ...

La squadra allenata da Inzaghi si allena, a due giorni dall'andata della semifinale dicontro il Milan. Quattro giocatori per tre maglie a centrocampo, in avanti Dzeko favorito su Lukaku per affiancare Lautaro. D'Ambrosio verso la convocazione, ancora da valutare Gosens.Finalmente è arrivata l'ora delle semifinalidi. Tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio , le semifinali di andata della massima competizione europea live su Sky Sport e in streaming su NOW . Martedì alle 21 tocca al Real Madrid di ...Le coppe sono, quindi, una vera e propria arma nelle mani di Josè, che è tra gli allenatori più vincenti della storia con, all'attivo, 2, 2 Europa, 1 Conference e una serie ...

Come riportato da AgiproNews, sale la febbre derby a due giorni dal primo round della semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Sfida alla quale le due squadre arrivano dopo due vittorie nette ...