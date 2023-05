Champions League | scattano le semifinali | Real-City su Canale Cinque

(Di lunedì 8 maggio 2023) Lasi riaffaccia su: arrivaMadrid-ManchesterMartedì 9 maggio, su5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la semifinale d’andata diMadrid-Manchester”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it. Nello spettacolare scenario del Santiago Bernabeu di Madrid va in scena la super sfida tra gli spagnoli di Carlo Ancelotti e gli inglesi di Pep Guardiola. Telecronaca affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari. A seguire, ...

Le parole di Olivier Giroud, attaccante del Milan, in vista dell'euroderby dei rossoneri contro l'Inter inIn vista dell'euroderby di mercoledì, l'attaccante del Milan Olivier Giroud ha parlato così ai microfoni di Eufa.com, analizzando il cammino fatto in. OBIETTIVO ...Olivier Giroud lancia la sfida all'Inter . A poche ore dalla semifinale d'andata di, l'attaccante del Milan ha rilasciato un'intervista a Uefa.com: ' San Siro è un posto speciale, soprattutto quando si tratta del derby . Poi c'è il prestigio dellae ...1 Sale la febbre derby a due giorni dal primo round della semifinale ditra Milan e Inter . Sfida alla quale le due squadre arrivano dopo due vittorie nette in campionato, ma che per i bookmaker si apre con un leggero favore per l'Inter. Sono infatti i ...

Il passato e il futuro della copertura europea di Sky. Attualmente, per il triennio 2021/2024, Sky detiene i diritti per la trasmissione di 121… Leggi ...Sky trasmetterà 185 su 203 partite di Champions League e tutta la Europa e Conference League per il prossimo triennio 2024/27 Sky si aggiudica i diritti per le coppe europee del… Leggi ...