Champions League | Guardiola | “Real Madrid? Se vuoi vincere | devi battere i più forti”

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 maggio 2023) E’ tempo di vigilia per la prima delle due semifinali di. Martedì 9 maggio sarà il tempo del primo atto frae Manchester City che si contenderanno un posto nella finale di Istanbul il prossimo 10 giugno.ha parlato in conferenza stampa, sottolineando in primis la forza deldi Carlo Ancelotti. Le parole di: “Perlai migliori e ilè la squadra migliore di questa competizione, lo ha dimostrato negli ultimi due decenni. Non siamo venuti qui per vendicarci, quello che è successo l’anno scorso ormai è passato, abbiamo fatto il possibile ma non è bastato. Cercheremo di fare ...