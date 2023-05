Champions League 2024 2027 | ufficiale | a Sky i diritti in esclusiva!

(Di lunedì 8 maggio 2023) Sky fa all-in. La piattaforma ha acquisito iesclusivi delladalal. Non solo, a Sky anche le partite dell’Europa e della Conference? A Sky iin esclusiva per il triennio/27 di 185 delle 203 partite di Uefa. Non solo, l’emittente ha anche ufficializzato l’acquisto di tutte le 342 partite di Europa e Conferencesempre del triennio. Quanto alla massima competizione europea, a partire dalla stagione/25, si avvierà la nuova super. Le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle ...

NOW ti offre il grande sport in streaming a soli 9,99 euro: guardi i playoff NBA, la UEFAe i GP di F1 in un solo ......ha chiesto che tipo di partita sarà l'euro - derby - perché io sono stato fiero di indossare la maglia dell'Inter e sono orgoglioso che adesso il calcio italiano abbia due semifinaliste in...Commenta per primo Edin Dzeko , attaccante dell' Inter , ha parlato al portale ufficiale dell'UEFA in vista della gara d'andata delle semifinali dicontro il Milan: 'Come mi sento Tranquillo, mi sento tranquillo. Saranno due partite spettacolari. L'Italia e la città di Milano in particolare dovrebbero essere orgogliose di avere ...

Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa ...Televisione Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip L'Isola dei Famosi Amici 22 Grande Fratello Vip 2022 Venezia 79 Festival di Cannes 75 Vernice Coming Soon Supercinema Adesso Teatro ...