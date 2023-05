Champions League 2023-2024 | in otto sono già qualificate

Un giorno forse ci faranno un film. O magari una serie tv, più adatta alla regolarità con cui la sfida si ripete e ai colpi di scena che regala ogni volta. Perché da due anni a questa parte Milan - ...Ritorna la UEFAcon i match di andata della semifinale e gli occhi sono ovviamente puntati sul big match Real Madrid " Manchester City di martedì 9 maggio 2023 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.Squadra arbitrale tutta spagnola per Milan - Inter, semifinale d'andata diin programma mercoledì 10 maggio al Meazza di Milano. A dirigere la partita sarà Jesús Gil Manzano , assistito dai guardalinee Diego Barbero e Angel Nevado; quarto uomo José María ...

Su Tuttosport comincia l'avvicinamento al primo Euroderby di Champions League, con un riassunto in cinque punti per analizzare come stanno le contendenti. Si parte ...le nuove divise del napoli ideate da De Laurentiis per la festa scudetto sono illegali per la Serie A e la Champions League ...