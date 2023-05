(Di lunedì 8 maggio 2023) Per ilSky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFAe di tutte le 342 partite a stagione di UEFAe di UEFA.Su Sky...

Il ricordo più bello: "Il gol inLeague è stato il mio sogno, ma poi è arrivato lo Scudetto e le vittorie di gruppo valgono più di quelle individuali. E sono anche meglio". Sui tifosi: "...Christian Eriksen tiferà per l'Inter nella doppia semifinale dicontro il Milan. Lo ha confermato lo stesso danese che stasera ai Laureus World Sports Awards ha ricevuto il premio "ritorno dell'anno" per aver ricominciato a giocare dopo l'arresto ...Non si esclude però la possibilità di seguire l'esempio Amazon , che nell'ultima stagione ha trasmesso poche gare diLeague ma di gran valore. Sarebbe un'alternativa di pregio a quel 10+3 ...

Champions, Europa e Conference League su Sky anche nel triennio 2024-2027 Sky Sport

L'attaccante dell'Inter Edin Dzeko ha parlato a UEFA Tv in vista dell'Euroderby contro il Milan in Champions League: "È il mio secondo anno qui e abbiamo già vinto tre trofei. Dobbiamo essere l'Inter ...Christian Eriksen tiferà per l'Inter nella doppia semifinale di Champions contro il Milan. Lo ha confermato lo stesso danese che stasera ai Laureus World Sports Awards ha ricevuto il premio "ritorno ...