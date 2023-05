Champions | Europa e Conference League su Sky anche nel 2024 - 2027

(Di lunedì 8 maggio 2023) Per il triennioSky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di Uefae di tutte le 342 partite a ...

... dopo le uscite anticipate dallaLeague e dalla Coppa di Francia, anche se dovesse ... al momento, alle semifinali diLeague dove giocheranno giovedì l'andata contro i tedeschi del ..."Con il rinnovo di UefaLeague, UefaLeague e UefaConference League la nostra Casa dello Sport ospiterà molte stagioni di eventi live in esclusiva. Una conferma del nostro ...In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UefaLeague (185 partite, compresi i Playoff), UefaLeague (189 partite) e UefaConference League (...

Champions, Europa e Conference League su Sky anche nel triennio 2024-2027 Sky Sport

Sky ha acquisito i diritti per la trasmissione in esclusiva su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di Champions League e delle 342 partite a stagione di Europa League e di Confere ...ciclista-francese, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: ciclista-francese. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.