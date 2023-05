Cessione Sampdoria | mantenuti i contatti con gli investitori Oggi CdA a colloquio con gli advisors

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il tempo stringe in casa, i giorni passano e la situazione blucerchiata non si sblocca. L'unica strada per salvare il club passa...

Mendy dovrebbe essere destinato alla, mentre Kepa potrebbe restare ma, non avendo convinto ...la dirigenza interista si stia già guardando intorno per trovare un degno erede dell'ex. ...Momento difficilissimo per la, non solo a livello di campo con l'ultimo posto in classifica, ma anche societario con lasempre tema bollente. Dopo la disfatta contro la Fiorentina è arrivato il k.o. contro il ...Il Wrm Group invece ha messo sul dossieril manager Marcello Massinelli, che starebbe seguendo da oltre un anno la questione blucerchiata. Sia Cerberus che Mincione sarebbero però ...

Cessione Sampdoria, Barnaba si unisce a Mincione L'indiscrezione Samp News 24

Il Cda sta cercando una soluzione per salvare la Sampdoria: oltre alla cessione serve un piano di ristrutturazione del debito e si cerca un accordo con investitori ...Cessione Sampdoria, Alessandro Barnaba rimane in pole, mentre La Repubblica lancia l’ipotesi di un’alleanza con il Wrm Group di Mincione Il tempo passa e per la Sampdoria continua il conto alla ...