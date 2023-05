Cecchi Paone contro Ilary Blasi Una scena già vista con l' Isola di Simona Ventura e la sua risposta epica

Dal canto suo Alessandro, visibilmente preoccupato per le condizioni di salute del compagno, è andato su tutte le furie e ha minacciato di abbandonare il gioco. "Isola dei Famosi", ...La furia di Alessandrocontro l' Isola dei Famosi e le sue regole non è una novità. Durante la diretta di lunedì 8 maggio l'ex divulgatore scientifico, ha minacciato di abbandonare il programma in caso di '...Il compagno diha avuto un malore ed è stato portato subito in infermeria. Durante la diretta di lunedì 8 maggio Alvin ha aggiornato il pubblico sulle condizioni di Simone e degli altri ...

Ilary Blasi e Alessandro Cecchi Paone discutono dopo la notizia che la tribù delle coppie dovrà essere smembrata ...Lo sfogo del naufrago dopo la novità nel gioco annunciata da Ilary Blasi Duro sfogo di Alessandro Cecchi Paone a "L'Isola dei Famosi". Il divulgatore e opinionista tv nella puntata di lunedì 8 maggio ...