C' è una data per la pace tra Russia e Ucraina | la profezia di Kissinger

(Di lunedì 8 maggio 2023) La guerra in, iniziata nel febbraio dello scorso anno, sta per giungere a un punto di svolta, ed è probabile che i governi di Mosca e Kiev intraprendano "negoziati reali" entro la fine di quest'anno. È la previsione formulata dall'ex segretario di Stato Usa Henrynel corso di un'intervista concessa all'emittente televisiva Cbs News: "Ora che la Cina ha assunto un ruolo negoziale, la situazione giungerà al culmine. Penso che entro la fine dell'anno discuteremo di negoziare processi, e avremo anche negoziati reali”. Nel corso dell'intervista,ha dichiarato che sarebbe pronto a interloquire personalmente col presidente russo Vladimir Putin, nel caso gli giungesse una richiesta in tal senso da parte dell'amministrazione presidenziale Usa guida Joe Biden. Già lo scorso anno ...

... parola del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, che ha rilasciatodichiarazione alla vigilia del 9 maggio,nella quale in Russia e nei Paesi dell'ex Urss si celebra la Giornata ...È ormai vicinissima la firma dell'accordo per la vendita diquota di ITA Airways a Lufthansa , che subentrerà al Tesoro nel capitale della compagnia aerea ...dopo un prolungamento rispetto alla...Hegel (1807) e può sintetizzarsi nella ' descrizione del modo in cuirealtà si presenta e si ... secondo l'accezioneda Hegel. Non solo. La concezione di Husserl va un po' più in là: richiede, ...

Paola Barale: La menopausa viene vista come una data di scadenza, ero giovane e non è stato così Fanpage.it

Nicolò Caffarena, segretario generale dello Yacht Club: “Quest’anno le barche sono state 29 e tutte di grande livello. Tra un anno contiamo di raggiungere ...La morte di Gessica Malaj, 16 anni, uccisa a coltellate a Torremaggiore (Foggia) è solo l’ultimo caso: negli ultimi due anni ci sono stati tre terribili vicende analoghe ...