C’è un addio al celibato a bordo | il volo Ryanair è un incubo | “Vodka a fiumi | poi hanno iniziato a fumare Il peggior volo che abbia mai fatto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Elaine Wilson Duncan non esita a definire le 4 ore e 50 minuti che ha trascorso adi unpartito da Edinburgo e diretto a Tenerife come lei della sua vita. Il motivo? Un gruppo di uomini in partenza per unalche ha pensato bene di iniziare a far baldoria già durante il viaggio. La donna, una 62enne, era in viaggio con sua cugina Linda Bishop, coetanea, e con la zia Christine, di 88 anni, per quella che doveva essere la prima vacanza di quest’ultima dopo la morte del marito, avvenuta tre anni fa. I fatti sono successi lo scorso 26 aprile ma sono saliti alla ribalta in queste ore dopo che la signora Elaine – rientrata in patria – ha raccontato l’vissuto all’emittente locale Edinburgh Live. Quando le tre ...