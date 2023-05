Caso Regeni | ora Schlein attacca Descalzi | “Non si può barattare l’impunità con il gas”

... 'nel nostrosi dice a rischio minerario perché puoi non trovare nulla, nel 70% dei pozzi ... A noi il governo egiziano ha dato Giuliocadavere perché assassinato - è stata la reazione a ...... "nel nostrosi dice a rischio minerario perché puoi non trovare nulla, nel 70% dei pozzi ... A noi il governo egiziano ha dato Giuliocadavere perché assassinato - è stata la reazione a ...... se si considera anche la panchina dedicata a Giulioin quello stesso spazio - ha spiegato l'... che in questoperò è multidisciplinare, potendosi trasformare in campo da calcetto e da ...

Caso Regeni: il coraggio di Elly Schlein e i baciapantofole di Roma (non solo a destra) Globalist.it

E’ una frase che fa riflettere e che sta provocando molte reazioni quella pronunciata dall’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi, alla convention di Forza Italia. “L’Egitto ci ha aiutato ...Regeni: "Penso che l'Italia non possa considerare la mancata collaborazione dell'Egitto sull'omicidio di Giulio Regeni come un prezzo da pagare sull'altare degli interessi economici".