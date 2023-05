Caso plusvalenze | pubblicate le motivazioni del ricorso della Juventus contro la Federazione Quali scenari per i bianconeri?

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023) Sono stateoggi, lunedì 8 maggio, dal Collegio di Garanzia del CONI presieduto da Gabriella Palmieri lesentenza emessa lo scorso 20 aprile sullae la Procura Federale nell’ambito del cosiddetto “”. Unche riguarda non solo il club, ma anche i suoi dirigenti o ex come ad esempio, tra gli altri, Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini. La sentenza del 20 aprile, restituiva nel concreto i 15 punti di penalizzazione inflitti il 20 gennaio scorso. Di fatto leconfermano il rinvio alla Figc per una nuova formulazione. In particolare la ...