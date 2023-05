Caso plusvalenze | la Juve chiede il trasferimento del processo a Milano o Roma Ma i pm di Torino tengono il punto

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 maggio 2023) È attesa per il 10 maggio l’udienza preliminare che deciderà sul rinvio a giudizio dell’ex CdA dellantus e dei due consulenti di Ernst & Young imputati nell’ambito dell’inchiesta sulle presuntedella società bianconera. L’accusa ha richiesto il rinvio a giudizio degli indagati, mentre la difesa dellarà al Gup di pronunciarsi sullo spostamento delda, o a. Questo perché tra i capi d’imputazione c’è l’aggiotaggio in Borsa, che ha sede nel capoluogo lombardo, mentre i server si trovano nella Capitale, dove ha sede la Computershare, l’azienda che aveva in carico la pubblicazione dei comunicati destinati al mercato per conto della Vecchia Signora. Secondo il sistema attualmente utilizzato per ...