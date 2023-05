Caso Gucci | è battaglia legale per l’eredità della vedova Patrizia Reggiani

(Di lunedì 8 maggio 2023) . Otto le persone coinvolte Ilcontinua a rimanere alla ribalta e questa volta per questioni di eredità. Infatti, in ballo c’èper cui sono state indagate otto persone. La chiusura delle indagini preliminari ha portato all’individuazione di diversi nomi, che a vario titolo avrebbero amministrato illecitamente il patrimonio. Tra questi figurano Marco Riva e Maria Angela Stimoli, ritenuti presunti “prestanome”, utilizzati per “monetizzare” il patrimonio attraverso una fondazione. Poi ci sono due figure ritenute minori, Mario Wiel Marin e Marco Moroni, ma anche l’ex amministratore di sostegno, l’avvocato Daniele Pizzi, e la ...

, per l' eredità della vedova Patrizia Reggiani 6 verso il processo e due patteggiamenti. Ci sono sei richieste di rinvio a giudizio e due patteggiamenti nell'inchiesta della Procura di ......acquista ora Courtesy MyTheresa Iniziamo con un grande classico del repertorio di calzature: ... Come ben sappiamo, spesso l'eleganza si cela nei dettagli: in questola placca con logo color ...Anche in questosi potrà sostituire alla costosissima borsa Dior un'alternativa low cost. ... Le scarpe scelte sono sempre i texani bianchi e borsaMarmont rosa . Anche qui, poi, si ...

Gucci, per l'eredità della vedova Patrizia Reggiani 6 verso il processo e due patteggiamenti leggo.it

Caso Gucci, per l'eredità della vedova Patrizia Reggiani 6 verso il processo e due patteggiamenti. Ci sono sei richieste di rinvio a giudizio e due ...La rete per appropriarsi dei beni di Patrizia Reggiani: una polizza da 6,6 milioni di euro e 90 appartamenti. Sei richieste di rinvio a giudizio ...