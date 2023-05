Carta Acquisti | via libera da luglio 2023 | sì ai beni di prima necessità | no alle bevande alcoliche Tutte le info

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ilsegna l'inizio dellaper le famiglie residenti in Italia con un ISEE inferiore a 15.000 euro. Queste famiglie riceveranno unaprepagata e ricaricabile Postepay, utilizzabile per l'acquisto dialimentari di. L'articolo .

Nel 2024 il bonus verrà sostituito da due card virtuali da 500 euro ciascuna: la Cultura Giovani e ... In arrivo per le persone più bisognose, una nuova per comprare beni alimentari di prima necessità . Secondo però le indicazioni messe a punto nel decreto firmato dai ministri dell'Agricoltura e della sovranità alimentare e delle ...

Roma, 8 maggio 2023 - In Italia arriverà a luglio 2023 una carta destinata ai più poveri per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità, grazie al fondo da mezzo miliardo previsto dalla manovra ...A partire da quest'anno cambiano il tetto massimo degli importi e i requisiti per richiedere la Carta acquisti per la spesa, la misura di sostegno al reddito introdotta dal ...