Carrie Fisher | la figlia Billie Lourd e Mark Hamill alla cerimonia per la sua stella sulla Walk of Fame FOTO

(Di lunedì 8 maggio 2023), che ha recitato nella saga di Star Wars insieme a, ha avuto parole dolci e commoventi per la compianta amica. Lo scorso 4 maggio, non a caso lo Star Wars Day,è stata omaggiata in maniera postuma con la suaHollywoodof. Presentic'erano laha dato il viacondividendo i ricordi del loro primo incontro agli inizi delle riprese di Star Wars. Lui era solo un "semplice ventiquattrenne", ha spiegato, e si aspettava di non avere nulla in comune con la diciannovenne ...

Lo scorso 4 maggio, non a caso lo Star Wars Day ,è stata omaggiata in maniera postuma con la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Presenti alla cerimonia c'erano la figlia Billie Lourd e Mark Hamill . Hamill ha dato il via alla ...Harry ti presento Sally (Commedia, Sentimentale) in onda su La7 alle ore 21.15 , un film di Rob Reiner, con Meg Ryan, Billy Crystal,, Bruno Kirby, Steven Ford, Lisa Jane Persky, ...Paola Malanga : "Celebriamo la febbre per la settima arte", la principessa Jedi che anche nella vita chiese aiuto alla Forza Chris Pratt, il Guardiano della galassia tra blockbuster, ...

Carrie Fisher, la principessa Jedi che anche nella vita chiese aiuto alla Forza la Repubblica

Hamill, che ha recitato nella saga di Star Wars insieme a Fisher, ha avuto parole dolci e commoventi per la compianta amica.L'attrice, scomparsa nel 2016, è entrata a far parte delle leggende della Hollywood Walk of Fame. Un riconoscimento speciale. L'articolo Star Wars: l’omaggio migliore per Carrie Fisher, alias Leia Org ...