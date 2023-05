Carrara | incidente stradale | muore motociclista 23enne nello scontro con auto

L'si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 maggio, attorno alle 16 a Marinella di Sarzana , frazione di Sarzana vicina a Marina di. Come riporta il Secolo XIX , la vittima è ...Partners: Accademia di Belle Arti di, Accademia di Belle Arti di Lecce, Galleria Alberoni, ... tragicoalle porte di Rottofreno Serata tra amici si trasforma in dramma, 24enne cade ...Un escursionista 59enne residente a Massa, è morto all'ospedale in seguito ad una caduta in un dirupo, ieri sull'Appennino Reggiano. ...monte Cusna è stato attivato per un grave...

Scontro auto-moto sul viale di Marinella, muore 23enne di Carrara Il Tirreno

A perdere la vita un ragazzo di 23 anni, Emanuele Arcolin di Carrara, coinvolto nello schianto della moto contro un’auto ...Tragico incidente a Carrara. Un giovane motociclista, Emanuele Arcolini, di soli 23 anni, è morto in seguito allo scontro della sua moto contro un'auto, ...